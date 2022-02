Foibe | la Lega allerta il ministro Messa | «Il rettore Montanari si fa beffa del Giorno del Ricordo»

Leggi su secoloditalia

(Di martedì 8 febbraio 2022) «Tomasifomenta divisioni e politicizza lui stesso una vicenda che dovrebbe essere consegnata allo studio della storia e al rispetto di quanti su quel confine persero la vita». A sostenerlo, almeno questa volta, non è il Secolo d’Italia, ma un’autorità di governo nella persona del sottosegretario Tiziana Nisini. L’esponente leghista davvero non le manda a dire aldell’Università per Stranieri di Siena, segnalatosi già nell’estate scorsa per il suo negazionismo sulle. E che ieri è tornato sull’argomento annunciando un convegno che si presenta ambiguo sin dal titolo. Eccolo: “Uso politico della memoria e revanscismo fascista: la genesi deldel“. Nel mirino il convegno organizzato daPersino un bambino s’accorgerebbe che il vero obiettivo ...