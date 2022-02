Fisco, in arrivo nuovi controlli incrociati su conti correnti e carte di credito (Di martedì 8 febbraio 2022) Via libera del Garante della Privacy ai nuovi controlli del Fisco a partire dalla fine di marzo. L’Agenzia delle Entrate potrà monitorare, anche tramite controlli incrociati, i conti correnti e le spese effettuate con le carte di credito per la caccia agli evasori fiscali. Grazie agli algoritmi e all’intelligenza artificiale, l’Agenzia delle entrate e la Guardia di Finanza avranno a disposizione un database ad hoc di contribuenti “sospetti” classificati in base al rischio e alla propensione all’evasione, da sottoporre a controlli mirati. Fisco, come funzioneranno i nuovi controlli Il testo del decreto elaborato dal ministero dell’Economia prevede che vengano create ... Leggi su quifinanza (Di martedì 8 febbraio 2022) Via libera del Garante della Privacy aidela partire dalla fine di marzo. L’Agenzia delle Entrate potrà monitorare, anche tramite, ie le spese effettuate con lediper la caccia agli evasori fiscali. Grazie agli algoritmi e all’intelligenza artificiale, l’Agenzia delle entrate e la Guardia di Finanza avranno a disposizione un database ad hoc di contribuenti “sospetti” classificati in base al rischio e alla propensione all’evasione, da sottoporre amirati., come funzioneranno iIl testo del decreto elaborato dal ministero dell’Economia prevede che vengano create ...

