Firenze | minorenne filmata da un coetaneo a sua insaputa | riempita di insulti in chat Il responsabile ai servizi sociali in Caritas

(Di martedì 8 febbraio 2022) Un ragazzo ha filmato il fondoschiena di una sua compagna di scuola –– e poi ha diffuso il video insu Whatsapp, con la scritta “chi la riconosce?”. È successo a: le immagini sono circolate fra gli alunni di molti istituti scolastici della città. A queste si sono aggiunti in poco tempo commenti ea sfondo sessuale. Come raccontano i giornali locali, la vittima è stata ripresa a suadurante una giornata di autogestione. Quando lei stessa ha spiegato il fatto alla preside, è stata raggiunta da offese che la colpevolizzavano per quanto accaduto. Il caso di cyberbullismo è esploso il 7 febbraio, a una settimana di distanza, dopo che i genitori della, che nei giorni scorsi si erano già rivolti ad un avvocato, hanno deciso di presentare due ...

, 8 febbraio 2022 - E' stata verbalizzata presso la stazione dei carabinieri Uffizi una doppia denuncia a carico dei responsabili che hanno prima filmato il sedere di una minorenne (lei era in ...