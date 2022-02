Fiorentina, Sottil si fa spazio nonostante il mercato: rifiutate tante offerte (Di martedì 8 febbraio 2022) Riccardo Sottil è ancora protagonista nella Fiorentina, sebbene sia arrivato un giocatore importante come Ikoné: oltre all'interessamento... Leggi su calciomercato (Di martedì 8 febbraio 2022) Riccardoè ancora protagonista nella, sebbene sia arrivato un giocatore imporcome Ikoné: oltre all'interessamento...

Advertising

Ftbnews24 : ???? #Calciomercato Fiorentina, restyling attacco: Ikonè-Sottil sbloccano la cessione #Fiorentina #Vlahovic… - SampNews24 : Calciomercato #Sampdoria: no della #Fiorentina per un attaccante - Ftbnews24 : ???? #Fiorentina, Sottil e quel “no” a Sassuolo e Sampdoria: Italiano ha un nuovo asso #Fiorentina #Vlahovic… - dimitri_conti : Il #Sottil che Firenze inizia ad apprezzare è il frutto di un percorso impostato dalla #Fiorentina (in estate oltre… - Ftbnews24 : ???? #Fiorentina, Sottil blindato: rifiutate numerose offerte per l’attaccante #Fiorentina #Vlahovic… -