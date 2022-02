Fiorentina, nuovo bomber cercasi: in Coppa Italia tocca a Piatek (Di martedì 8 febbraio 2022) La Fiorentina cerca un nuovo bomber dopo l’addio di Vlahovic. In Coppa Italia toccherà a Piatek La Fiorentina ha perso Dusan Vlahovic a gennaio, emigrato in bianconero alla Juventus, e ora è alla ricerca di un nuovo bomber. Contro la Lazio è stato il neo acquisto Cabral a partire dall’inizio, non trovando però la via del gol. In Coppa Italia contro l’Atalanta, come riportato dal Corriere dello Sport, dovrebbe essere Piatek a partire dal 1?. E il polacco ha una sola strada per convincere la Fiorentina a riscattarlo dall’Hertha Berlino: segnare. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 8 febbraio 2022) Lacerca undopo l’addio di Vlahovic. Intoccherà aLaha perso Dusan Vlahovic a gennaio, emigrato in bianconero alla Juventus, e ora è alla ricerca di un. Contro la Lazio è stato il neo acquisto Cabral a partire dall’inizio, non trovando però la via del gol. Incontro l’Atalanta, come riportato dal Corriere dello Sport, dovrebbe esserea partire dal 1?. E il polacco ha una sola strada per convincere laa riscattarlo dall’Hertha Berlino: segnare. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

Interistasvede1 : questione dell’impianto temporaneo. Si spera adesso di iniziare i lavori nel estate 2023. Fiorentina - Commisso vol… - FiorentinaUno : Fiorentina, caos sul nuovo rigorista: in due hanno discusso per calciare - fantoni_lorenzo : @DarioNardella @CosimoGuccione È un peccato Sindaco che la collaborazione non si sia vista sul nuovo stadio della Fiorentina… - Fiorentinanews : Nuovo infortunio per Zapata dopo pochi minuti in campo. A rischio la sua presenza in Coppa Italia contro la… - Dalla_SerieA : Sarri dopo Fiorentina-Lazio: “Il gol di Immobile è il nuovo Sarrismo” - -