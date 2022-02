Fiorentina | Biraghi | “Già dal ritiro estivo si respirava un’aria differente”

(Di martedì 8 febbraio 2022) Cristiano, capitano della, ha rilasciato un’intervista al sito ufficiale del club viola. Queste le dichiarazioni del terzino gigliato: “Con Italiano abbiamo un bellissimo rapporto, parliamo spesso di tante cose e penso che la cosa bella del mister sia la sua sincerità. E’ molto sincero con me e con la squadra, e a me queste persone piacciono. Ci confrontiamo molto, e col suo arrivo ci ha dato tanto perché se stiamo facendo questo campionato molto del merito è suo che ci ha dato un’impronta di gioco ben precisa. E poi siamo stati bravi anche noi a recepirla fin dalle prime partite. Mi piace molto quello che mi chiede mister Italiano nel modo di giocare perché sto toccando tanti palloni nella costruzione del gioco e mi propongo spesso. Ogni giocatore viene responsabilizzato, tutti tocchiamo molto il pallone e ci divertiamo. Il ...

