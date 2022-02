FINTA EMAIL DI LICENZIAMENTO con oggetto | “OUR EMPLOYMENT STATUS IL TUO STATO DI IMPIEGO”

Leggi su analisideirischinformatici

(Di martedì 8 febbraio 2022)DIcon“OUR/ IL TUODI” In queste ore è in atto una campagna di phishing diretta a tutti gli impiegati di grandi e piccole aziende. Si vuole far credere che a causa della epidemia covid-19 il ricevente della missiva sialicenziato e in allegato si propone di ricevere 2 mesi di stipendio come liquidazione. Ovviamente mai credere a questa tipologia di messaggi che per contenuto e modalità sono davvero poco credibili. Cestinare lae non aprire allegati. Segue il testo della” Caro xxxx, Impiegato presso xxxxx Società, Siamo profondamente addolorati di informarla che il suo termine diaxxxx ...