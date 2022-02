Finale di curling Italia-Norvegia: quando e dove vedere in tv Mosaner-Constantini in lotta per l’oro alle Olimpiadi invernali di Pechino (Di martedì 8 febbraio 2022) Chiudere con un percorso perfetto e l’oro al collo. Amos Mosaner e Stefania Constantini vanno a caccia di una storica vittoria alle Olimpiadi invernali di Pechino. Per raggiungere l’undicesima vittoria su altrettanti incontri ai Giochi, che vorrebbe dire titolo olimpico, la coppia azzurra del curling misto dovrà battere i vice-campioni mondiali della Norvegia che hanno sconfitto in semiFinale la Gran Bretagna. L’appuntamento con la Finale Italia-Norvegia è per martedì 8 febbraio alle 13.05. Le due coppie saranno in gara al National Aquatics Centre, teatro di tutte le sfide del curling in questa edizione delle Olimpiadi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 8 febbraio 2022) Chiudere con un percorso perfetto eal collo. Amose Stefaniavanno a caccia di una storica vittoriadi. Per raggiungere l’undicesima vittoria su altrettanti incontri ai Giochi, che vorrebbe dire titolo olimpico, la coppia azzurra delmisto dovrà battere i vice-campioni mondiali dellache hanno sconfitto in semila Gran Bretagna. L’appuntamento con laè per martedì 8 febbraio13.05. Le due coppie saranno in gara al National Aquatics Centre, teatro di tutte le sfide delin questa edizione delle...

