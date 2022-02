Film di San Valentino: i più romantici da vedere su Netflix e Co (Di martedì 8 febbraio 2022) San Valentino è alla porte e, se avete progettato di rimanere al calduccio in casa, possiamo consigliarvi alcuni grandi classici, secondo il web, di Film romantici/strappalacrime e chi più ne ha più ne metta. I Film più romantici da riguardare a San Valentino – Computermagazine.itPer gli amanti dei classici intramontabili San Valentino 2021 vuol dire ripassare due musical fondamentali degli ultimi vent’anni, oltre che a sognare ad occhi aperti con Ryan Gosling:stiamo parlando di Moulin Rouge e La La Land. Le lacrime non potrete fermarle guardando Le pagine della nostra vita (con un giovanissimo Gosling) e il più cervellotico, ma poetico Se mi lasci ti cancello, con Jim Carrey e Kate Winslet. Insomma, il 14 febbraio volente o nolente, è una festa che non passa ... Leggi su computermagazine (Di martedì 8 febbraio 2022) Sanè alla porte e, se avete progettato di rimanere al calduccio in casa, possiamo consigliarvi alcuni grandi classici, secondo il web, di/strappalacrime e chi più ne ha più ne metta. Ipiùda riguardare a San– Computermagazine.itPer gli amanti dei classici intramontabili San2021 vuol dire ripassare due musical fondamentali degli ultimi vent’anni, oltre che a sognare ad occhi aperti con Ryan Gosling:stiamo parlando di Moulin Rouge e La La Land. Le lacrime non potrete fermarle guardando Le pagine della nostra vita (con un giovanissimo Gosling) e il più cervellotico, ma poetico Se mi lasci ti cancello, con Jim Carrey e Kate Winslet. Insomma, il 14 febbraio volente o nolente, è una festa che non passa ...

