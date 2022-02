Festival di Sanremo | Iva Zanicchi | “Io e Drusilla siamo amiche”

(Di martedì 8 febbraio 2022) “Non c’è stato nulla cone da un anno ci scambiamo regolarmente messaggini affettuosi”. Ivaa “Pomeriggio Cinque” fa chiarezza sullo scambio di battute avvenuto conFoer, la co-conduttrice di Amadeus durante la terza puntata deldi. A essere fraintesa è stata la frase della cantante “tu hai qualcosa in più” riferita all’attrice che ha risposto “sì sono colta”, poi rimbalzata il giorno seguente sui social come seavesse fatto allusioni al sesso die lei l’avesse gelata dandole della stupida. “Lei sa quanto la stimi, e lei stima me”, continua Iva a Canale 5 che poi dice la sua anche sull’esibizione di Achille Lauro che durante la performance della prima serata ...

chetempochefa : “Nudo con i brividi A volte non so esprimermi E ti vorrei amare, ma sbaglio sempre E ti vorrei rubare un cielo di p… - VanityFairIt : Nel nostro video, i 10 abiti che hanno sfilato quest'anno sul palco dell'Ariston e che hanno la chance di entrare n… - SanremoRai : Ci vediamo all'Eurovision ?? ???? La serata finale di #Sanremo2022 è online: - starscollision : RT @sanremohistory: Sabato 8 febbraio 2020, ore 1:48: l'evento più assurdo della storia del Festival di Sanremo. Bugo abbandona il palco me… - breecorner : RT @sanremohistory: Sabato 8 febbraio 2020, ore 1:48: l'evento più assurdo della storia del Festival di Sanremo. Bugo abbandona il palco me… -

Ultime Notizie dalla rete : Festival Sanremo

A inaugurare la manifestazione, pensata per le nuove generazioni in uno spazio in cui si respira aria di futuro, uno dei due vincitori deldi: Blanco, che si esibirà proprio il 24 .Indice degli argomenti L'evoluzione del, gli artisti primi in classifica I numeri del successo Record assoluto sui social Conclusioni L'evoluzione delEsattamente un anno ...C’è sempre una parola ‘soverchia’. Dicevamo che uno dei difetti dei Sanremo di Amadeus&co – e anche di Sanremo 2022 – è che quando tutto sembra filare liscio arriva la ‘parolina soverchia’. “Ma che ce ...Raccolta record e utile sui 25 milioni. Intanto da questa settimana sanremese Rai e Rai Pubblicità non possono che tornare soddisfatte. Riguardo ai territori sopra la media sono andati Toscana e Pugli ...