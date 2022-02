Federico Pellegrino da sogno! Guarda gli highlights

Advertising

ItaliaTeam_it : ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? Super volata, Federico Pellegrino sul podio di #Beijing2022!… - sportface2016 : ANCORA ARGENTO! FEDERICO #PELLEGRINO STRAORDINARIO. CHE EMOZIONI A #BEIJING2022 - Coninews : Una gioia incontenibile! ?? L'esultanza di Federico #Pellegrino per il suo secondo argento a cinque cerchi. ????… - Raffipaffy : RT @ItaliaTeam_it: ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? Super volata, Federico Pellegrino sul podio di #Beijing2022! #It… - OA_Sport : Sci di fondo: una grande lotta, quella Pellegrino-Klaebo. Che richiama tanti precedenti. E anche se fosse partito d… -

Ultime Notizie dalla rete : Federico Pellegrino

Eurosport IT

ha vinto la medaglia d'argento nello sprint a tecnica libera dello sci di fondo ai Giochi di Pechino 2022. Guarda gli highlights. Guarda ogni imperdibile momento dei Giochi ...Secondo argento olimpico di fila!, il fondista italiano più vincente in Coppa del Mondo, il fenomeno che si è preso tutto e ha rilanciato uno sport uscito a pezzi e a zero da Sochi 2014, è stato ancora una volta di ...Altro giro, altra corsa, altra medaglia olimpica per l’Italia. Federico Pellegrino guadagna un argento che sa di oro, vista l’impresa di chiudere dietro al numero uno al mondo Klaebo. L’atleta ..."Un'altra bellissima medaglia d'argento per la Valle d'Aosta con uno splendido Federico Pellegrino nella sprint di fondo. I nostri complimenti a Chicco, che con la sua determinazione e la sua capacità ...