Federico Fashion Style | niente matrimonio | l’incredibile motivo

(Di mercoledì 9 febbraio 2022)ha voluto chiarire una volta per tutte che non c’è alcunin programma per lui. Ilè davvero singolare: ecco cosa l’hair stylist ha raccontato in una recente intervista.Lauri, in arte, è tornato su Real Time con le nuove puntate de Il Salone delle Meraviglie, L'articolo proviene da Inews24.it.

Dopo il successo nelle inedite vesti di ballerino,Style torna con forbici e spazzole ne Il Salone delle Meraviglie 5 , la nuova stagione del popolare format in prima tv da stasera su Real Time (canale 31) alle 22:40. Molte le novità ...sicuramente uno dei personaggi più eccentrici del momento. Anzi, come direbbe lui stesso, più "pazzesco" del momento. ÈStyle , il glitterato parrucchiere dei vip reduce dal successo ottenuto a 'Ballando con le stelle' e pronto a debuttare con la quinta stagione del suo programma ' Il salone delle ...Federico Fashion Style ha voluto chiarire una volta per tutte che non c’è alcun matrimonio in programma per lui. Il motivo è davvero singolare: ecco cosa l’hair stylist ha raccontato in una recente ...Stiamo parlando di Federico Fashion Style, il parrucchiere delle celebrità che dopo la sua prima esperienza ad Anzio è riuscito a creare un impero ed oggi è considerato il migliore. Il professionista ...