Federica risponde alla battuta di Signorini sui regali costosi che avrebbe ricevuto da Gianmaria

Federica Calemme ieri sera non era presente in studio fra la schiera di vipponi eliminati ed Alfonso Signorini, per salutarla, ha parlato con Gianmaria Antinolfi. "Come va Gianmaria?" – ha esordito il conduttore – "Ti ho visto sabato in Via Monte Napoleone a Milano che eri pieno di sacchetti Gucci, Prada con la tua fidanzata Federica. L'hai portata già a fare shopping con la tua carta di credito? Povero Gianmaria, è innamorato. Ed è solo l'inizio caro mio.. Ciao Federica!". Una battuta a cui l'ex gieffina ha risposto così: "Per fortuna ho ancora il mio conto in banca" sottolineando come non abbia bisogno di un fidanzato generoso per potersi permettere Gucci e Prada.

