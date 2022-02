Federica Calemme | sta girando una notizia che la infanga pesantemente | verità o fake news? FOTO

(Di martedì 8 febbraio 2022) In questi giorni staunagrafia che metterebbe in seria crisi. E’ successo proprio adesso, dopo il GF VIP: brutto colpo per lei (Youtube)Dopo quella formata da Manuel Bortuzzo e Luù Selassié, quella die Gianmaria Antinolfi è sicuramente una delle coppie del GF VIP più amate. I due si sono conosciuti all’interno del reality ed è bastato poco tempo per far sì che scoppiasse l’amore. Gianmaria, prima dell’ingresso della, aveva avuto anche una conoscenza approfondita di Sophie Codegoni, ma le cose non erano andate a buon fine. Oggi Sophie è ancora nella casa e sta cercando di capire se con Alessandro Basciano possa nascere qualcosa....

ha risposto in maniera perfetta alla frecciatina (evitabile) di Alfonso Signorini nel corso della diretta del Grande Fratello Vip di ieri. Il conduttore, chiacchierando con Gianmaria ...Gianmaria Antinolfi e: un amore che inizia al Grande Fratello Vip Poco dopo entra in studio anche, attuale fidanzata di Antinolfi e anche lei reduce dalla ...Pronta (e perfetta) la replica di Federica Calemme che su Twitter ha precisato di potersi comprare ciò che vuole con il suo denaro: Per fortuna ho ancora il mio conto in banca! Per fortuna ho ancora ...Federica Calemme ha lanciato una stoccata ad Alfonso Signorini, attuale conduttore del Grande Fratello Vip 6, dopo essere stata tirata in ballo durante la diretta di ieri sera. La Calemme è entrata in ...