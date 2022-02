Federica Calemme “asfalta” Signorini dopo l’infelice battuta a Gianmaria | ecco cosa è successo

(Di martedì 8 febbraio 2022)ha risposto in maniera perfetta alla frecciatina (evitabile) di Alfonsonel corso della diretta del Grande Fratello Vip di ieri. Il conduttore, chiacchierando conAntinolfi, ha tirato in ballo la sua fidanzata.Allora come va? – ha esordito– Ti... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Gianmaria Antinolfi e: un amore che inizia al Grande Fratello Vip Poco dopo entra in studio anche, attuale fidanzata di Antinolfi e anche lei reduce dalla ...' Poiparla di come si è accorta del suo Gianmaria: ' Mi ha colpito tantissimo il suo lato tenero. E' affettuosissimo. Vede sempre il bello nelle persone e merita tanto. L'ho seguito ...Pronta (e perfetta) la replica di Federica Calemme che su Twitter ha precisato di potersi comprare ciò che vuole con il suo denaro: Per fortuna ho ancora il mio conto in banca! Per fortuna ho ancora ...Federica Calemme ha lanciato una stoccata ad Alfonso Signorini, attuale conduttore del Grande Fratello Vip 6, dopo essere stata tirata in ballo durante la diretta di ieri sera. La Calemme è entrata in ...