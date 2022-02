Famiglia Borsellino: "Molto amareggiati per rivelazioni Palamara su Csm" (Di martedì 8 febbraio 2022) Palermo, 8 feb. (Adnkronos) - "Se quanto dice Luca Palamara nel suo libro fosse vero, sarebbe il modo peggiore per ricordare i giudici Falcone e Borsellino nel trentesimo anniversario delle stragi". A parlare in una intervista all'Adnkronos è Fabio Trizzino, marito di Lucia Borsellino, figlia maggiore del giudice Borsellino, che parla "a nome della Famiglia" delle rivelazioni fatte dall'ex consigliere del Csm Luca Palamara nel nuovo libro 'Lobby e logge', scritto con il giornalista Alessandro Sallusti. Palamara ricorda la lettera-denuncia fatta dai tre figli di Borsellino, in occasione dei 25 anni dalla strage, al Consiglio superiore della magistratura. "Una lettera nella quale Fiammetta - scrive Palamara - ci chiede ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 8 febbraio 2022) Palermo, 8 feb. (Adnkronos) - "Se quanto dice Lucanel suo libro fosse vero, sarebbe il modo peggiore per ricordare i giudici Falcone enel trentesimo anniversario delle stragi". A parlare in una intervista all'Adnkronos è Fabio Trizzino, marito di Lucia, figlia maggiore del giudice, che parla "a nome della" dellefatte dall'ex consigliere del Csm Lucanel nuovo libro 'Lobby e logge', scritto con il giornalista Alessandro Sallusti.ricorda la lettera-denuncia fatta dai tre figli di, in occasione dei 25 anni dalla strage, al Consiglio superiore della magistratura. "Una lettera nella quale Fiammetta - scrive- ci chiede ...

