Facebook e Instagram, rischio chiusura in Europa? Cosa c'è di vero (Di martedì 8 febbraio 2022) Meta potrebbe chiudere Facebook e Instagram in Europa? Al centro dello scontro il trattamento dei dati personali. se, infatti, a Meta non verrà concessa l'opzione di trasferire, conservare e usare i dati dei suoi utenti europei sui server americani, il colosso potrebbe essere costretto a chiudere alcune delle sue attività in Ue. Facebook e Instagram a rischio chiusura? Una sorta di minaccia, neppure troppo velata, messa nera su bianco da un documento inviato da Meta Inc. alla Sec (Security and Exchange Commission), l'autorità americana garante del mercato. In assenza di nuove regole che consentano il flusso dei dati tra Europa e Stati Uniti, probabilmente "non saremo più in grado di offrire alcuni dei nostri prodotti e servizi più importanti, ...

