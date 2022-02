Facebook e Instagram chiuderanno in Europa? Le parole di Zuckerberg (Di martedì 8 febbraio 2022) Facebook e Instagram chiuderanno in Europa? Le parole di Mark Zuckerberg e la posizione dell’Unione Europea in merito alla questione E’ ancora braccio di ferro tra il colosso Meta di Mark Zuckerberg e l’Europa sulla gestione e conservazione dei dati personali. Mark Zuckerberg all’annuale rapporto della società alla Sec ha detto chiaramente che se Meta non otterrà l’opzione di trasferire, conservare e usare i dati dei suoi utenti europei sui server americani allora il colosso potrebbe essere costretto a chiudere alcune delle sue attività in Ue. “Non abbiamo assolutamente alcun desiderio e alcun piano di ritirarci dall’Europa” ha detto un portavoce di Meta, aggiungendo che “le aziende fondamentalmente hanno bisogno di ... Leggi su 361magazine (Di martedì 8 febbraio 2022)in? Ledi Marke la posizione dell’Unione Europea in merito alla questione E’ ancora braccio di ferro tra il colosso Meta di Marke l’sulla gestione e conservazione dei dati personali. Markall’annuale rapporto della società alla Sec ha detto chiaramente che se Meta non otterrà l’opzione di trasferire, conservare e usare i dati dei suoi utenti europei sui server americani allora il colosso potrebbe essere costretto a chiudere alcune delle sue attività in Ue. “Non abbiamo assolutamente alcun desiderio e alcun piano di ritirarci dall’” ha detto un portavoce di Meta, aggiungendo che “le aziende fondamentalmente hanno bisogno di ...

