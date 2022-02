F1 | Max Verstappen | “Il mio titolo è offuscato? Per niente | me lo sono meritato!”

(Di martedì 8 febbraio 2022) Ci avviciniamo sempre più al mondiale di F1 2022, senza però dimenticare l’incredibile scorsa stagione, vissuta al cardiopalma sino all’ultima curva, con il successo finale del pilota olandese Max. In un’intervista al Guardian,ha rivissuto quei momenti dell’ultimo Gran Premio e ha raccontato le irripetibili sensazioni provate: “Al momento dell’ultimo giro ero agitato, avevo crampi alle gambe, una delle cose più dolorose che poscapitare quando si va a tutto gas: senti tutto il muscolo contrarsi, quindi avevo ancora più dolore, ma per fortuna non ho sbagliato al momento del sorpasso“. La tensione era però alle stelle; d’altronde, ci si giocava ildi Campione del Mondo in Formula 1: “Dopo che ho passato Lewis (Hamilton, nr) c’erano due rettilinei lunghi, e quando si è avvicinato ho ...

Il 2021 è stato un anno che ha consacrato, con l'olandese che ha battuto Lewis Hamilton e si è laureato campione del mondo per la prima volta in carriera. Il pilota della Red Bull, intervistato dal Guardian, ha ricordato la ...L'attesa cresce e il clima si scalda, soprattutto ricordando il controverso finale del GP conclusivo della stagione 2021, ad Abu Dhabi, con la vittoria di, sulla Red Bull, all'ultimo ...Il 2021 è stato un anno che ha consacrato Max Verstappen, con l’olandese che ha battuto Lewis Hamilton e si è laureato campione del mondo per la prima volta in carriera. Il pilota della Red ...Il neo campione del mondo di F1, Max Verstappen, ha parlato del rapporto con Hamilton e del concitato finale di stagione In un’intervista esclusiva concessa al Guardian, il nuovo campione del mondo di ...