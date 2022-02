Eurovision, tra i candidati per San Marino anche Achille Lauro (Di martedì 8 febbraio 2022) Dal 10 al 14 Maggio come si sa a Torino andranno in scena le fasi finali dell'Eurovision Song Contest, la gara canora europea vinta lo scorso anno dai Maneskin. L'Italia sarà rappresentata quest'anno molto probabilmente dal duo Mahmood e Blanco freschi vincitori del Festival di Sanremo. Ma a partecipare ci sarà anche lo stato di San Marino che deciderà il loro rappresentante nel corso del concorso «Una voce per San Marino» che si terrà il prossimo 19 Febbraio. Nel corso della conferenza stampa che si è tenuta questa mattina gli organizzatori hanno reso noto i nomi dei partecipanti alla gara canora. In lizza per la partecipazione anche Achille Lauro Ebbene, oltre agli artisti nativi del piccolo stato non mancano tanti volti noti italiani. Il più atteso è sicuramente ... Leggi su ultimora.news (Di martedì 8 febbraio 2022) Dal 10 al 14 Maggio come si sa a Torino andranno in scena le fasi finali dell'Song Contest, la gara canora europea vinta lo scorso anno dai Maneskin. L'Italia sarà rappresentata quest'anno molto probabilmente dal duo Mahmood e Blanco freschi vincitori del Festival di Sanremo. Ma a partecipare ci saràlo stato di Sanche deciderà il loro rappresentante nel corso del concorso «Una voce per San» che si terrà il prossimo 19 Febbraio. Nel corso della conferenza stampa che si è tenuta questa mattina gli organizzatori hanno reso noto i nomi dei partecipanti alla gara canora. In lizza per la partecipazioneEbbene, oltre agli artisti nativi del piccolo stato non mancano tanti volti noti italiani. Il più atteso è sicuramente ...

