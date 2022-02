Eurovision Song Contest, San Marino spariglia le carte: Achille Lauro tra i candidati (Di martedì 8 febbraio 2022) È successo davvero. E alla fine sarà Achille Lauro. In questi giorni è partito sui social il meme di San Marino. In base al regolamento dell’Eurovision Song Contest per ogni Paese c’è solo un artista che può partecipare alla gara. Per l’Italia questa opportunità è concessa solo a chi arriva primo al Festival di Sanremo. Nell’edizione di quest’anno quindi saranno Mahmood e Blanco a portare il tricolore. Per tutti quelli che non sono arrivati sul gradino più alto del podio non ci sono speranze. O quasi. La Rappresentante di Lista e Tananai hanno cominciato a scherzare sui social proponendosi per rappresentare i colori di San Marino. Per farlo infatti basta vincere Una voce di San Marino, un Contest in onda sull’emittente locale. ... Leggi su open.online (Di martedì 8 febbraio 2022) È successo davvero. E alla fine sarà. In questi giorni è partito sui social il meme di San. In base al regolamento dell’per ogni Paese c’è solo un artista che può partecipare alla gara. Per l’Italia questa opportunità è concessa solo a chi arriva primo al Festival di Sanremo. Nell’edizione di quest’anno quindi saranno Mahmood e Blanco a portare il tricolore. Per tutti quelli che non sono arrivati sul gradino più alto del podio non ci sono speranze. O quasi. La Rappresentante di Lista e Tananai hanno cominciato a scherzare sui social proponendosi per rappresentare i colori di San. Per farlo infatti basta vincere Una voce di San, unin onda sull’emittente locale. ...

Advertising

ItalyMFA : Complimenti @Mahmood_Music & #Blanco per la vittoria a @sanremorai!«Brividi» è la colonna sonora perfetta per accom… - RaiPlay : È ufficiale: @LauraPausini, @alecattelan e @mikasounds saranno i conduttori di Eurovision Song Contest Italia 2022,… - WARNERMUSICIT : Laura Pausini torna sul palco dell’Ariston incantandoci con la sua prima esibizione dal vivo del nuovo singolo ‘Sca… - Napolitanteam : Una voce per San Marino: la finalissima del festival che premia con la partecipazione all'Eurovision Song Contest -… - 24emilia : Blanco è atteso all'Eurovision Song Contest, slittano le date dei due concerti bolognesi -