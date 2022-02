Advertising

papijuantxo : RT @ETGazzetta: Eriksen si racconta: “Due giorni dopo l’arresto cardiaco ho capito che sarei tornato a giocare” #premier #brentford https:/… - Gazzetta_it : RT @ETGazzetta: Eriksen si racconta: “Due giorni dopo l’arresto cardiaco ho capito che sarei tornato a giocare” #premier #brentford https:/… - ETGazzetta : Eriksen si racconta: “Due giorni dopo l’arresto cardiaco ho capito che sarei tornato a giocare” #premier #brentford -

La sua nuova vita si chiama Brentford. Christiansi è raccontato sui canali social del club inglese partendo dal fatto che aveva avuto la speranza di tornare a giocare a calcio 'solo due giorni dopo aver subito l'arresto cardiaco all'Europeo'. Il cuore pallonaro di Christian Eriksen riparte dall'Inghilterra ... Le prime dichiarazioni "Sono felice di annunciare che ho firmato con il Brentford – ha raccontato il centrocampista in un video ... Il match tra Ilioupoli e Ermionida è piombato nel panico quando dopo pochi minuti dall'inizio il 21enne è crollato al suolo, in una scena che ha ricordato a tutti quella che negli scorsi Europei ha ...