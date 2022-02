Eriksen: «All’inizio pensavo che non sarei tornato. Poi ho capito che…» (Di martedì 8 febbraio 2022) . Le dichiarazioni dell’ex centrocampista dell’Inter Christian Eriksen ha rilasciato un’intervista ai canali ufficiali del Brentford in cui è tornato a parlare dello spavento subito all’Europeo. Le sue parole: «Quando mi stavano portando in ospedale dissi a Sabrina che non avrei più giocato. Fortunatamente è cambiato tutto due giorni dopo. Ho capito quello che mi era successo nella notte e nei giorni successivi. Poi sono iniziati tutti i test e ho cominciato a capire, a fare domande. Ho capito che lentamente sarei potuto tornare a giocare. Ho fatto diversi test per capire come reagiva il cuore sotto sforzo, è andato tutto bene. Poi i medici mi hanno detto che con il defibrillatore non ci sarebbero stati limiti. Ho dovuto essere paziente, ma mi sono fidato del mio allenatore e del mio medico e ho ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 8 febbraio 2022) . Le dichiarazioni dell’ex centrocampista dell’Inter Christianha rilasciato un’intervista ai canali ufficiali del Brentford in cui èa parlare dello spavento subito all’Europeo. Le sue parole: «Quando mi stavano portando in ospedale dissi a Sabrina che non avrei più giocato. Fortunatamente è cambiato tutto due giorni dopo. Hoquello che mi era successo nella notte e nei giorni successivi. Poi sono iniziati tutti i test e ho cominciato a capire, a fare domande. Hoche lentamentepotuto tornare a giocare. Ho fatto diversi test per capire come reagiva il cuore sotto sforzo, è andato tutto bene. Poi i medici mi hanno detto che con il defibrillatore non ci sarebbero stati limiti. Ho dovuto essere paziente, ma mi sono fidato del mio allenatore e del mio medico e ho ...

