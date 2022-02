Era Elena Novelli Ferri di Centovetrine, oggi Serena Bonanno (43 anni) è una pittrice (Di martedì 8 febbraio 2022) anni fa era uno dei personaggi di una delle fiction più seguite di Mediaset, ma oggi ha completamente cambiato la sua vita. Stiamo parlando di Elena Novelli Ferri in Corsini, interpretata da Serena Bonanno dalla prima puntata dell’8 gennaio 2001 alla puntata 455 del 10 gennaio 2003, a causa della morte del personaggio. In Centovetrine Elena Novelli arriva a Torino e mentre cerca lavoro a Centovetrine troverà il padre che non aveva mai conosciuto: Ettore Ferri, che in passato aveva avuto una relazione con sua madre. Dopo varie vicissitudini la donna muore in un incidente stradale avuto con la sorella Anita, che poi riuscirà a vivere proprio grazie agli organi di ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 8 febbraio 2022)fa era uno dei personaggi di una delle fiction più seguite di Mediaset, maha completamente cambiato la sua vita. Stiamo parlando diin Corsini, interpretata dadalla prima puntata dell’8 gennaio 2001 alla puntata 455 del 10 gennaio 2003, a causa della morte del personaggio. Inarriva a Torino e mentre cerca lavoro atroverà il padre che non aveva mai conosciuto: Ettore, che in passato aveva avuto una relazione con sua madre. Dopo varie vicissitudini la donna muore in un incidente stradale avuto con la sorella Anita, che poi riuscirà a vivere proprio grazie agli organi di ...

