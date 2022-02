"Episodio sconcertante a Fiumicino". Bassetti travolge il governo: Covid, come ci hanno rovinato la mente (Di martedì 8 febbraio 2022) "Attenzione al lockdown psicologico, bisogna tornare a vivere": Matteo Bassetti ha lanciato questo avvertimento a Tagadà su La7. L'infettivologo e primario della clinica di malattie infettive dell'ospedale San Martino di Genova ha spiegato che oggi "le persone hanno paura di prendersi il Covid, di uscire, di tornare alla vita di prima. hanno visto quello che abbiamo passato tutti negli ultimi due anni, le code delle ambulanze, le bare di Bergamo". Bassetti, però, come già ribadito altre volte nei giorni scorsi, ritiene che il virus di oggi non sia affatto lo stesso di due anni fa. Grazie ai vaccini, ovviamente. "Abbiamo ampiamente depotenziato il Covid, almeno nei vaccinati con due e tre dosi - ha proseguito l'esperto in ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 8 febbraio 2022) "Attenzione al lockdown psicologico, bisogna tornare a vivere": Matteoha lanciato questo avvertimento a Tagadà su La7. L'infettivologo e primario della clinica di malattie infettive dell'ospedale San Martino di Genova ha spiegato che oggi "le personepaura di prendersi il, di uscire, di tornare alla vita di prima.visto quello che abbiamo passato tutti negli ultimi due anni, le code delle ambulanze, le bare di Bergamo"., però,già ribadito altre volte nei giorni scorsi, ritiene che il virus di oggi non sia affatto lo stesso di due anni fa. Grazie ai vaccini, ovvia. "Abbiamo ampiadepotenziato il, almeno nei vaccinati con due e tre dosi - ha proseguito l'esperto in ...

