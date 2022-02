“Entrerà a San Valentino”: piano diabolico al GF Vip, ingresso bomba in arrivo (Di martedì 8 febbraio 2022) Ennesimo complotto in vista al GF Vip: mossa strategica in vista della Festa degli Innamorati? Gf Vip (fonte youtube)La puntata di ieri sera del reality GF Vip è stata particolarmente amara per l’ex Miss Italia Manila Nazzaro. La reginetta di bellezza dell’anno 1999 è infatti uscita dalle ossa rotte nel confronto con la new entry Delia Duran, prima finalista ufficiale dell’edizione corrente del famoso format. Inoltre, al termine di una settimana non facile per lei, ha dovuto prendere le distanze dal mite Kabir Bedi, oltre che garantire il ripristino dello status quo con la soprano Katia Ricciarelli, e a qualcuno il suo atteggiamento poco reattivo non è certamente piaciuto: vediamo di chi si tratta. Manila Nazzaro si è distinta in questa edizione del GF Vip per equilibrio e rigore: ha infatti rappresentato un punto di riferimento fondamentale per gli altri partecipanti ... Leggi su ck12 (Di martedì 8 febbraio 2022) Ennesimo complotto in vista al GF Vip: mossa strategica in vista della Festa degli Innamorati? Gf Vip (fonte youtube)La puntata di ieri sera del reality GF Vip è stata particolarmente amara per l’ex Miss Italia Manila Nazzaro. La reginetta di bellezza dell’anno 1999 è infatti uscita dalle ossa rotte nel confronto con la new entry Delia Duran, prima finalista ufficiale dell’edizione corrente del famoso format. Inoltre, al termine di una settimana non facile per lei, ha dovuto prendere le distanze dal mite Kabir Bedi, oltre che garantire il ripristino dello status quo con la soprano Katia Ricciarelli, e a qualcuno il suo atteggiamento poco reattivo non è certamente piaciuto: vediamo di chi si tratta. Manila Nazzaro si è distinta in questa edizione del GF Vip per equilibrio e rigore: ha infatti rappresentato un punto di riferimento fondamentale per gli altri partecipanti ...

Advertising

fragolatraveler : Solo adesso ho realizzato che lunedì prossimo sarà San Valentino ed entrerà Alex nella casa ??????? #gfvip - AdultaVaccinata : RT @rainbow20202020: Alex non entrerà in casa a San Valentino perché Manuel lo investirà prima #gfvip - lightbluepower : RT @rainbow20202020: Alex non entrerà in casa a San Valentino perché Manuel lo investirà prima #gfvip - Miami52481192 : RT @rainbow20202020: Alex non entrerà in casa a San Valentino perché Manuel lo investirà prima #gfvip - claudiamutti67 : RT @rainbow20202020: Alex non entrerà in casa a San Valentino perché Manuel lo investirà prima #gfvip -

Ultime Notizie dalla rete : Entrerà San volley femminile B1 - Splendida vittoria con la capolista Messina della Zero5 Castellana Grotte Finora solo due squadre (Melendugno e San Salvatore) erano riuscite a togliere qualche punto a ... Una gara che entrerà negli annali della storia della società e che apre la strada a prospettive di ...

Stimato da Elliott, l'intesa con Maldini e Massara: ecco perché Pioli può aprire un ciclo ...pare ormai evidente che questo allenatore che sembrava di passaggio e che fra poche partite entrerà ... ma l'allenatore ha deciso che nel riscaldamento a San Siro una volta bastava e avanzava. Perché il ...

“Entrerà a San Valentino”: piano diabolico al GF Vip, ingresso bomba in arrivo Ck12 Giornale Finora solo due squadre (Melendugno eSalvatore) erano riuscite a togliere qualche punto a ... Una gara chenegli annali della storia della società e che apre la strada a prospettive di ......pare ormai evidente che questo allenatore che sembrava di passaggio e che fra poche partite... ma l'allenatore ha deciso che nel riscaldamento aSiro una volta bastava e avanzava. Perché il ...