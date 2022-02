Enrico Melozzi, il direttore d’orchestra racconta: “Ho rischiato di morire” (Di martedì 8 febbraio 2022) Enrico Melozzi, direttore d’orchestra conosciuto a Sanremo, è stato ospite da Serena Bortone a Oggi è un altro giorno. Il maestro si è raccontato, tra lavoro e passione, rivelando, però, anche un brutto episodio di cui è stato vittima. A 11 ha rischiato la vita a causa di un incidente stradale: è stato investito da una macchina mentre era in bicicletta. Di quel momento non ricorda molto, solo che a un certo punto si trovava nella macchina di un soccorritore in un bagno di sangue. “Fu uno schianto pazzesco, non ricordo nulla per fortuna. Ricordo solo il risveglio con il soccorritore.. ero in un bagno di sangue. È stata una storia che nella mia musica è rimasta. C’è una nota di malinconia nella mia musica sinfonica che viene fuori. Sono stato due anni in cura e ho avuto cinque ... Leggi su zon (Di martedì 8 febbraio 2022)conosciuto a Sanremo, è stato ospite da Serena Bortone a Oggi è un altro giorno. Il maestro si èto, tra lavoro e passione, rivelando, però, anche un brutto episodio di cui è stato vittima. A 11 hala vita a causa di un incidente stradale: è stato investito da una macchina mentre era in bicicletta. Di quel momento non ricorda molto, solo che a un certo punto si trovava nella macchina di un soccorritore in un bagno di sangue. “Fu uno schianto pazzesco, non ricordo nulla per fortuna. Ricordo solo il risveglio con il soccorritore.. ero in un bagno di sangue. È stata una storia che nella mia musica è rimasta. C’è una nota di malinconia nella mia musica sinfonica che viene fuori. Sono stato due anni in cura e ho avuto cinque ...

Advertising

hellmentary : MA ENRICO MELOZZI CANTA E PURE BENE - Indira813 : RT @ToniaPeluso: Enrico Melozzi sempre sorridente, sempre felice, sempre eccitato. Voglio prendere quello che ha preso lui. #Sanremo2022 - Indira813 : RT @ManeskinFanClub: ?? | Maestro Enrico Melozzi and the orchestra during ‘ZITTI E BUONI’. ? - FlorinLocoblue : #OggiEUnAltroGiorno Lasciate stare killi, tonnellate e pesi vari... Enrico Melozzi goes beyond ?? - CorriereCitta : Enrico Melozzi, chi è il direttore di orchestra di Sanremo: età, carriera, Maneskin, moglie, vita privata e Instagr… -

Ultime Notizie dalla rete : Enrico Melozzi Enrico Melozzi/ 'Stavo per morire per un incidente stradale, non era il mio momento' Non racconta solo di musica Enrico Melozzi a Serena Bortone nella nuova puntata di Oggi è un altro giorno. Il maestro e musicista ricorda quando a 11 anni è rimasto vittima di un grave incidente stradale: 'Ero in bicicletta e un'...

GIAN PIERETTI, CHI È?/ 'Sanremo? Troppi problemi, una sola volta mi è bastata!' (Aggiornamento di Anna Montesano) ENRICO MELOZZI/ "Sanremo? Quest'anno è stato un lavoro molto faticoso per..." Gian Pieretti, chi è? La carriera Gian Pieretti, al secolo Dante Luca Pieretti, è un ...

Enrico Melozzi, il direttore d’orchestra racconta: “Ho rischiato di morire” Enrico Melozzi, direttore d’orchestra conosciuto a Sanremo, è stato ospite da Serena Bortone a Oggi è un altro giorno. Il maestro si è raccontato, tra lavoro e passione, rivelando, però, anche un ...

Enrico Melozzi, chi è, dove e quando è nato, età, il Festival di Sanremo, vita privata, moglie, figli Gli articoli sono stati selezionati e posizionati in questa pagina in modo automatico. L'ora o la data visualizzate si riferiscono al momento in cui l'articolo è stato aggiunto o aggiornato in Libero ...

Non racconta solo di musicaa Serena Bortone nella nuova puntata di Oggi è un altro giorno. Il maestro e musicista ricorda quando a 11 anni è rimasto vittima di un grave incidente stradale: 'Ero in bicicletta e un'...(Aggiornamento di Anna Montesano)/ "Sanremo? Quest'anno è stato un lavoro molto faticoso per..." Gian Pieretti, chi è? La carriera Gian Pieretti, al secolo Dante Luca Pieretti, è un ...Enrico Melozzi, direttore d’orchestra conosciuto a Sanremo, è stato ospite da Serena Bortone a Oggi è un altro giorno. Il maestro si è raccontato, tra lavoro e passione, rivelando, però, anche un ...Gli articoli sono stati selezionati e posizionati in questa pagina in modo automatico. L'ora o la data visualizzate si riferiscono al momento in cui l'articolo è stato aggiunto o aggiornato in Libero ...