Energia | Malpezzi | ' risorse per famiglie e imprese ma impostare transizione su rinnovabili'

(Di martedì 8 febbraio 2022) Roma, 8 feb. (Adnkronos) - "Il governo ha stanziato finora 8,5 miliardi di euro per mitigare i rialzi dei rincari energetici attraverso sostegni immediati. Sappiamo che c'è l'urgenza di sosteneree settore pubblico. Stiamo affrontando un'emergenza ed è necessario continuare a calmierare gli aumenti, ma è chiaro che insieme a interventi indispensabili per tamponare la crisi è necessario promuovere misure strutturali a partite dall'aumento della produzione nazionale di gas e delle fonti energetiche. Anche questo è un tema che ci deve vedere in prima linea". Così la presidente dei senatori del Pd Simonaa Tg2 Post. "Nel frattempo, abbiamo bisogno di semplificare tutte quelle norme che riguardano l'efficientamento energetico, anche rivedendo la norma sulla cessione del credito per il ...