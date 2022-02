Emozioni | speranze per il New Deal della Salernitana

(Di martedì 8 febbraio 2022) di Antonio?Senatore “Oggi è la rinascita si torna dopo un periodo di forzato allontanamento spinto fino all’eccesso da una volontà estranea al sentimento che i tifosi provano e quindi speriamo, anzi è già una nuova avventura”. A parlare è Guido Cantillo, uno dei tanti tifosi presenti ieri allo stadio?Arechi per assistere alla gara contro lo?Spezia. Una partita che in tanti speravano potesse avere un finale diverso, ma purtroppo non è bastato il cuore e la volontà dei giocatori per conquistare i tre punti. “Con la partita di stasera credo che abbiamo dimostrato di aver messo alle spalle il periodo più difficile che un tifoso possa affrontare, cioè l’allontamento dal ruolo di tifoso, – prosegue ancora Cantillo – ovvero andare allo stadio e seguire la propria squadra, l’altro sentimento è legato al risultato e come tutti sanno, questa è una squadra rinnovata al cento per cento. Fiducia? ...

Advertising

SM_Difesa : Calendario Storico 2022 Perfetta integrazione di vite, emozioni e speranze Una donna nel suo impegno giornaliero a… - CappielloOne : RT @_Carabinieri_: Calendario Storico 2022: perfetta integrazione di vite, emozioni e speranze quella descritta a febbraio nell'immagine di… - ETROFACCOR : RT @_Carabinieri_: Calendario Storico 2022: perfetta integrazione di vite, emozioni e speranze quella descritta a febbraio nell'immagine di… - LucianoQuaranta : RT @SM_Difesa: Calendario Storico 2022 Perfetta integrazione di vite, emozioni e speranze Una donna nel suo impegno giornaliero a conciliar… - SM_Difesa : Calendario Storico 2022 Perfetta integrazione di vite, emozioni e speranze Una donna nel suo impegno giornaliero a… -

Ultime Notizie dalla rete : Emozioni speranze

Cronache Salerno

Per prima cosa celebriamo le due grandi campionesse che ci hanno regalato immenseieri: ... mentre alle ore 4.00 ecco un grande appuntamento con il super - G maschile econ gli uomini ...... ma diventano un vero e proprio ostacolo nel momento in cui li usiamo come sedativi di... altrimenti non genereremo in loroe vocazioni. In realtà il malessere dei ragazzi che ...Dopo le prime emozioni (e medaglie), a Pechino 2022 si chiude il primo ... Nel pattinaggio sul ghiaccio c’è Lara Gutmann a difendere i colori azzurri, nello snowboard invece el speranze sono riposte ...Arianna Fontana è vicinissima a raggiungere Stefania Belmondo in testa alla classifica delle italiane con più medaglie tra Giochi estivi ed invernali. Chiaramente Fontana è la miglior carta che l’Ital ...