Emma, giornalista le fa body shaming: la cantante spiega perchè è ancora necessario parlare di rispetto delle donne (Di martedì 8 febbraio 2022) Se hai una gamba ‘importante’ dovresti evitare di vestirti in un certo modo. Un commento riferito ad Emma Marrone dal giornalista Davide Maggio durante una diretta su Instagram per commentare i look del passato Sanremo 2022 ci ha riportate dritte al Medioevo, per dirlo come la cantante, o forse ancora più indietro. Ma soprattutto ha... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di martedì 8 febbraio 2022) Se hai una gamba ‘importante’ dovresti evitare di vestirti in un certo modo. Un commento riferito adMarrone dalDavide Maggio durante una diretta su Instagram per commentare i look del passato Sanremo 2022 ci ha riportate dritte al Medioevo, per dirlo come la, o forsepiù indietro. Ma soprattutto ha... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

Monia_Ro : RT @AllMusicItalia: A seguito della diretta di un noto giornalista con commento sul suo outfit in una delle serate di Sanremo, @MarroneEmma… - meta_davide : RT @AllMusicItalia: A seguito della diretta di un noto giornalista con commento sul suo outfit in una delle serate di Sanremo, @MarroneEmma… - Nicanisi : @artwkindness Sicuramente Emma lo ha pensato quando ha sentito le parole di 'quel giornalista' (non nomino il suo n… - Manu61318556 : RT @AllMusicItalia: A seguito della diretta di un noto giornalista con commento sul suo outfit in una delle serate di Sanremo, @MarroneEmma… - callmesys : La cosa che mi stupisce di più del caso Emma, non è tanto il commento cesso e troglodita di Davide May, che ancora… -