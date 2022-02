Emilia Romagna: una primavera all'insegna delle arti (Di martedì 8 febbraio 2022) Da Masaccio a Hayez , da Bertozzi & Casoni a Italo Zuffi , da Fontana a Baj , da Erwitt a McCurry , da Pier Paolo Pasolini a Lucio Dalla , dai vetri Rinascimentali alle moto bolognesi, da Fotografia ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 8 febbraio 2022) Da Masaccio a Hayez , da Bertozzi & Casoni a Italo Zuffi , da Fontana a Baj , da Erwitt a McCurry , da Pier Paolo Pasolini a Lucio Dalla , dai vetri Rinascimentali alle moto bolognesi, da Fotografia ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Bimbo ricoverato a Bologna, la famiglia: 'Per la trasfusione solo sangue No vax' #bologna - sbonaccini : Piantare un albero per ogni bambino che nasce o che viene adottato? È quanto facciamo dal 1999 in Emilia-Romagna:… - stebellentani : In Emilia-Romagna il 6% scarso di persone che non hanno ancora ricevuto il vaccino occupa i due terzi dei posti in… - PicoCoop : Netto divario Nord-Sud su livelli competenze digitali di capitale umano e imprese. ??Lombardia, Emilia Romagna, Laz… - CatelliRossella : Pnrr, 20 milioni per un borgo: corrono in 31 in Emilia Romagna -