Elsa Martignoni | chi è la violinista di Sanremo | età | carriera | biografia | vita privata | Instagram

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 8 febbraio 2022) Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti di oggi anche, ma conosciamola meglio!, chi è ladi: età e, milanese di nascita, è una nota, che ha partecipato nell’orchestra al Festival di2022. Di formazione classica, a soli 5 anni ha iniziato a studiare il pianoforte, a 8 il violino: ha compiuto gli studi presso il Conservatorio G.Verdi di Milano, nel 1993 si è diplomata e nel 2009 si è laureata con il massimo dei voti per il Biennio Concertistico. Ha studiato anche a Vienna, poi appena ...