Eddie Vedder e quel sogno sempre vivo

(Di mercoledì 9 febbraio 2022) Earthling, il nuovo disco solista di, uscirà il prossimo 11 febbraio. Un album, di fatto inatteso, il cui suono è molto più simile alo di una rock band rispetto ai precedenti lavori fatti in proprio ovvero Into The Wild (2007), Ukele Song (2011) e i brani realizzati per la colonna sonora di Flag Day (2021). È un lavoro dove si ritrovano gli echi delle tante sperimentazioni fatte dain carriera, ma allo stesso tempo è un … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

una voce che proviene da chissà dove, un'eco del passato, uno spettro che canta "I'll be on my way". Lo si sente alla fine del nuovo album solista di Eddie Vedder e non ha niente d'inquietante. Anzi, trasmette uno strana sensazione di pace. È la registrazione della voce di Edward Severson Jr., che il cantante dei Pearl Jam ha saputo essere suo ...Lo si sente alla fine del nuovo album solista di Eddie Vedder e non ha niente d'inquietante. Anzi, trasmette uno strana sensazione di pace. È la registrazione della voce di Edward Severson Jr., che il cantante dei Pearl Jam ha saputo essere suo ...Non si placa lo scontro tra i Pearl Jam e Nikki Sixx in seguito all'intervista rilasciata da Eddie Vedder in cui confessava senza mezzi termini di odiare la band californiana: Girls, Girls, Girls e i ...