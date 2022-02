“È tutto scritto” GF Vip | Soleil Sorge sotto i riflettori | la bomba da fuori riguarda proprio lei

(Di martedì 8 febbraio 2022) Situazionecontrollo al GF Vip e nuova bufera pronta ad abbattersi su Alex Belli e Delia Duran. La voce che arriva daminaccia di ‘scatenare l’inferno’. “Io Alex Belli lo conosco da tanti anni, da una vita, almeno 10 anni, facevo la modella e lui il fotografo. Lo conosco bene e non credo sia innamorato di Sole, lui e Delia stanno sfruttando questo momento visto chenon sa nulla di cosa accade a livello di teatrini”. “Se al GF Vip doveva nascere un amore vero tra Sole e Alex sarebbe già nato e invece da mesi parliamo di una cosa che non è mai successa” ha continuato la Mello difendendo la sua amica“A me spiace che la gente giudica Sole dicendo che lei è andata con un uomo sposato. Però noi dell’ambiente sappiamo la verità. Cioè, Delia ha il diritto di entrare in casa a dire che va con ...

Advertising

matteorenzi : Il professor Conte ha scritto lo Statuto dei Cinque Stelle con la stessa chiarezza con cui scriveva i DPCM: il risu… - mariellarosati : RT @matteorenzi: Il professor Conte ha scritto lo Statuto dei Cinque Stelle con la stessa chiarezza con cui scriveva i DPCM: il risultato è… - MariaPiaRagosa : RT @matteorenzi: Il professor Conte ha scritto lo Statuto dei Cinque Stelle con la stessa chiarezza con cui scriveva i DPCM: il risultato è… - sassuolino : RT @ItaliaVivaRoma1: Il professor Conte ha scritto lo Statuto dei Cinque Stelle con la stessa chiarezza con cui scriveva i DPCM: il risulta… - Paroledipaola : RT @matteorenzi: Il professor Conte ha scritto lo Statuto dei Cinque Stelle con la stessa chiarezza con cui scriveva i DPCM: il risultato è… -

Ultime Notizie dalla rete : tutto scritto

... ecco le regole: cosa cambia per scuola, quarantena e dose booster Articolo originale pubblicato su Money.it qui: Maturità 2022,da rifare? Bocciatura per seconda prova ed esamealle ...Sono stati scritti molti libri su San Patrignano, ce n'è uno in particolarenel '96 con il ... Credo che il valore di un uomo stialì, nelle scelte che fa nei momenti di massimo conflitto, ...Lo ha scritto il figlio Ruggero, detto Igor ... “L'ho fatto come atto d'amore nei confronti di mio padre perchè se lo meritava, prima di tutto come uomo e poi come persona”, spiega l'autore. Igor ...La norma che riduce da 36 a 32 gli anni di contribuzione necessari agli edili per accedere all’Ape sociale a partire dai 63 anni di età è scritta in modo così confuso ... mansioni edili gravose, come ...