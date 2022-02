“È stata la mano di Dio”: il film di Paolo Sorrentino candidato agli Oscar (Di martedì 8 febbraio 2022) Il film di Paolo Sorrentino ‘È stata la mano di Dio’ è candidato agli Oscar come miglior film internazionale come ha annunciato l’Academy Awards che sta svelando le candidature alle prestigiose statuette la cui cerimonia di consegna si svolgerà il 27 marzo a Los Angeles. Era dal 2014, l’anno in cui l’Italia trionfò agli Oscar proprio grazie a Sorrentino con ‘La grande bellezza’, che un titolo italiano non entrava nella cinquina del miglior film internazionale. Nel cast de “La mano di Dio” sono presenti tra gli altri anche Filippo Scotti, Toni Servillo, Teresa Saponangelo, Luisa Ranieri, Massimiliano Gallo: il film è stato presentato ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 8 febbraio 2022) Ildi‘Èladi Dio’ ècome migliorinternazionale come ha annunciato l’Academy Awards che sta svelando le candidature alle prestigiose statuette la cui cerimonia di consegna si svolgerà il 27 marzo a Los Angeles. Era dal 2014, l’anno in cui l’Italia trionfòproprio grazie acon ‘La grande bellezza’, che un titolo italiano non entrava nella cinquina del migliorinternazionale. Nel cast de “Ladi Dio” sono presenti tra gli altri anche Filippo Scotti, Toni Servillo, Teresa Saponangelo, Luisa Ranieri, Massimiliano Gallo: ilè stato presentato ...

Advertising

chetempochefa : ‘È stata la mano di Dio’ di Paolo Sorrentino ha conquistato la nomination agli Oscar come miglior film straniero ????… - Agenzia_Ansa : FLASH | Oscar: c'è la nomination per 'È stata la mano di Dio' di Sorrentino come miglior film internazionale. Enric… - IlContiAndrea : Sorrentino ce l'ha fatta! 'È stata la mano di Dio' candidato agli #Oscars come Miglior Film Straniero FORZAAAAA - _Faith_18_10_ : RT @chetempochefa: ‘È stata la mano di Dio’ di Paolo Sorrentino ha conquistato la nomination agli Oscar come miglior film straniero ???? #Osc… - Deiana_Luca9 : RT @Agenzia_Ansa: FLASH | Oscar: c'è la nomination per 'È stata la mano di Dio' di Sorrentino come miglior film internazionale. Enrico Casa… -

Ultime Notizie dalla rete : stata mano Oscar, nomination per E' stata la mano di Dio E' stata la mano di Dio di Paolo Sorrentino candidato agli Oscar come miglior film internazionale. Il film è entrato nella cinquina delle nomination annunciate oggi. La cerimonia degli Oscar sarà ...

Oscar: 'E' stata la mano di Dio' di Sorrentino candidato come miglior film internazionale Roma, 08 feb 14:38 - E' stata la mano di Dio", di Paolo Sorrentino, è candidato agli Oscar nella categoria miglior film internazionale. L'annuncio è stato...

Oscar: il film di Sorrentino candidato a miglior film straniero È stata la mano di Dio, il film più personale di Paolo Sorrentino, è entrato nella cinquina del “best international feature film”, nuova formula più inclusiva per definire il miglior film straniero. L ...

Oscar 2022, il film di Sorrentino nominato tra gli internazionali Le candidature annunciate da Leslie Jordan e Tracee Ellis Ross. La cerimonia sarà domenica 27 marzo È stata la mano di Dio, il film più personale di Paolo Sorrentino, è entrato nella cinquina del ...

E'ladi Dio di Paolo Sorrentino candidato agli Oscar come miglior film internazionale. Il film è entrato nella cinquina delle nomination annunciate oggi. La cerimonia degli Oscar sarà ...Roma, 08 feb 14:38 - E'ladi Dio", di Paolo Sorrentino, è candidato agli Oscar nella categoria miglior film internazionale. L'annuncio è stato...È stata la mano di Dio, il film più personale di Paolo Sorrentino, è entrato nella cinquina del “best international feature film”, nuova formula più inclusiva per definire il miglior film straniero. L ...Le candidature annunciate da Leslie Jordan e Tracee Ellis Ross. La cerimonia sarà domenica 27 marzo È stata la mano di Dio, il film più personale di Paolo Sorrentino, è entrato nella cinquina del ...