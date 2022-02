E’ Stata La Mano Di Dio di Paolo Sorrentino candidato agli Oscar come miglior film straniero. Tutte le nomination (Di martedì 8 febbraio 2022) E' Stata la Mano di Dio Paolo Sorrentino è in lizza per l’Oscar 2022 come miglior film straniero. A otto anni dal successo de La Grande Bellezza, il regista napoletano “rischia” di fare il bis con E’ Stata La Mano Di Dio. La pellicola di Netflix, che vede tra i protagonisti il giovane Filippo Scotti e Toni Servillo, si appresta infatti a competere nella gara cinematografica più importante del mondo, che andrà in scena al Dolby Theatre di Hollywood, in California, nella notte tra il 27 e il 28 marzo 2022. Una nomination prestigiosa per Sorrentino, che dovrà vedersela con il film giapponese Drive My Car – candidato anche ... Leggi su davidemaggio (Di martedì 8 febbraio 2022) E'ladi Dioè in lizza per l’2022. A otto anni dal successo de La Grande Bellezza, il regista napoletano “rischia” di fare il bis con E’LaDi Dio. La pellicola di Netflix, che vede tra i protagonisti il giovane Filippo Scotti e Toni Servillo, si appresta infatti a competere nella gara cinematografica più importante del mondo, che andrà in scena al Dolby Theatre di Hollywood, in California, nella notte tra il 27 e il 28 marzo 2022. Unaprestigiosa per, che dovrà vedersela con ilgiapponese Drive My Car –anche ...

Oscar 2022, ecco tutte le nomination Paolo Sorrentino è incluso nella lista dei candidati grazie a È stata la mano di Dio . Non è l'unico italiano in lizza: Massimo Cantini Parrini è stato nominato per i costumi di Cyrano , mentre Luca ...

'E' stata la mano di Dio' in nomination per l'Oscar: è ufficiale. Sorrentino: 'Per Napoli e mia madre' Il film di Paolo Sorrentino ‘E’ stata la mano di Dio’ è entrato nella cinquina dei candidati all’Oscar come miglior film internazionale. (LaPresse) ...

