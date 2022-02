“É sempre mezzogiorno” | zuppa d’orzo alla trentina di Barbara De Nigris

(Di martedì 8 febbraio 2022) Per la gioia di Alfio, particolarmente ringalluzzito dal suo arrivo, torna in cucinaDe, che prepara un piatto squisitamente invernale, nonostante la presenza della zucchina… Vediamo come preparare una versione di una. Ingredienti 160 g orzo perlato, 1 costa di sedano, 2 carote, 2 porri, 1 zucchina, 2 l brodo vegetale, olio, sale e pepe 150 g lonza affumicata, 50 g formaggio grattugiato, 50 g pane secco, 90 ml latte, 100 g farina, 1 l olio di semi Procedimento Tagliamo porro, sedano, carote e zucchina a dadini piccolissimi. Mettiamo a rosolare le verdure in un tegame con un bel filo d’olio. Uniamo l’orzo e lo lasciamo tostare qualche istante insieme alle verdure. Copriamo con poco brodo, mettiamo il coperchio e proseguiamo la cottura, ...

