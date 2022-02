“É sempre mezzogiorno” | pane allo yogurt di Fulvio Marino

(Di martedì 8 febbraio 2022) Di martedì,prepara uno dei suoi lievitati dolci da perderci la testa, un pan brioche, perfetto per la colazione e più leggero rispetto al classico pan brioche. Vediamo come preparare il. Ingredienti 1 kg farina 0, 20 g lievito di birra (o 250 g di lievito madre), 300 g uova, 100 g latte, 280 gintero, 180 g zucchero, vaniglia, 20 g sale, 80 g burro, scorza di arancia Procedimento In una ciotola, o in planetaria, mettiamo la farina 0, il lievito di birra fresco sbriciolato o il lievito madre, le uova sbattute e cominciamo a mescolare con un cucchiaio. Aggiungiamo lointero al naturale e gran parte del latte. Mescoliamo fino a formare l’impasto, quindi inseriamo lo zucchero e, successivamente, il sale ed il latte rimasto. ...

È stato Fulvio Marino ad addolcire la puntata dell'8 febbraio di È sempre mezzogiorno con la ricetta del pane allo yogurt. Il panettiere ha voluto realizzare un pan brioche dolce perfetto per la prima ... Inizio di puntata oggi a È sempre mezzogiorno poco fortunato per Antonella Clerici che si è fatta male al piede gettandosi sopra la ghianda di legno! Per fortuna ad allietare l'atmosfera di È sempre ...