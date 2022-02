“È proprio lui!”. John Erik, non solo Amici: dove abbiamo già visto il nuovo alunno (Di martedì 8 febbraio 2022) Nella puntata di Amici andata in onda domenica 6 febbraio, la ballerina Cosmary ha dovuto abbandonare la scuola e lasciare il suo posto a John Erik, vincitore della sfida voluta dalla coach Veronica Peparini. Dopo l’addio alla scuola, Cosmary è tornata sui social network e ha voluto ringraziare tutti, spendendo delle parole speciali per Alex, con cui nella scuola è nata una relazione e per la maestra Alessandra Celentano, la quale ha speso parole molto belle nei confronti della ballerina spronandola a continuare nel lavoro e nello studio. A prendere il posto di Cosmary è stato John Erik. John Erik, chi è il ballerino di Amici 21 Il ballerino ha 25 anni e vive a Roma e ha iniziato a ballare a 17 anni grazie a un video su Youtube e sempre da ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 8 febbraio 2022) Nella puntata diandata in onda domenica 6 febbraio, la ballerina Cosmary ha dovuto abbandonare la scuola e lasciare il suo posto a, vincitore della sfida voluta dalla coach Veronica Peparini. Dopo l’addio alla scuola, Cosmary è tornata sui social network e ha voluto ringraziare tutti, spendendo delle parole speciali per Alex, con cui nella scuola è nata una relazione e per la maestra Alessandra Celentano, la quale ha speso parole molto belle nei confronti della ballerina spronandola a continuare nel lavoro e nello studio. A prendere il posto di Cosmary è stato, chi è il ballerino di21 Il ballerino ha 25 anni e vive a Roma e ha iniziato a ballare a 17 anni grazie a un video su Youtube e sempre da ...

