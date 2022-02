“È il grande ciclo della vita”: l’annuncio di Shay Mitchell dopo il lutto (Di martedì 8 febbraio 2022) Shay Mitchell, 34 anni, e Matte Babel, 41 anni, saranno presto genitori bis. L’attrice della serie di successo You sul suo profilo Instagram ha rivelato che presto diventerà mamma per la seconda volta. Un annuncio arrivato sui social esattamente dopo una settimana dalla notizia della morte della nonna. Dire addio a una persona cara e allo stesso tempo provare la gioia di accogliere un altro in questo mondo è il grande ciclo della vita Queste le parole dell’attrice che, nel rivelare ai suoi followers che presto darà alla luce il suo secondogenito, ha voluto dedicare un pensiero alla sua nonna scomparsa di recente. Le foto del post pubblicato online mostrano Shay Mitchell in tenuta ... Leggi su gravidanzaonline (Di martedì 8 febbraio 2022), 34 anni, e Matte Babel, 41 anni, saranno presto genitori bis. L’attriceserie di successo You sul suo profilo Instagram ha rivelato che presto diventerà mamma per la seconda volta. Un annuncio arrivato sui social esattamenteuna settimana dalla notiziamortenonna. Dire addio a una persona cara e allo stesso tempo provare la gioia di accogliere un altro in questo mondo è ilQueste le parole dell’attrice che, nel rivelare ai suoi followers che presto darà alla luce il suo secondogenito, ha voluto dedicare un pensiero alla sua nonna scomparsa di recente. Le foto del post pubblicato online mostranoin tenuta ...

