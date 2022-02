Duvan Zapata potrebbe aver già finito la stagione: domani consulto in Finlandia (Di martedì 8 febbraio 2022) Tegola enorme all’orizzonte per Gasperini: la stagione di Duvan Zapata potrebbe essere finita qui. L’attaccante colombiano, rientrato domenica dopo oltre un mese di stop, è stato sostituito per un nuovo infortunio dopo pochi minuti dal suo ingresso in campo. Dalle indiscrezioni diffuse ieri dai principali quotidiani s’apprende che per Duvan non si tratta di un semplice infortunio muscolare, ma di una grave lesione tendinea che potrebbe addirittura portare ad un’operazione. L’Atalanta non ha confermato ufficialmente, ma ha comunicato che nella giornata di domani il ragazzo sarà sottoposto ad una visita di controllo dal professor Orava a Turku, in Finlandia. Orava è uno specialista dei tendini, ha già operato Spinazzola che Bonaventura. A questo punto, ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 8 febbraio 2022) Tegola enorme all’orizzonte per Gasperini: ladiessere finita qui. L’attaccante colombiano, rientrato domenica dopo oltre un mese di stop, è stato sostituito per un nuovo infortunio dopo pochi minuti dal suo ingresso in campo. Dalle indiscrezioni diffuse ieri dai principali quotidiani s’apprende che pernon si tratta di un semplice infortunio muscolare, ma di una grave lesione tendinea cheaddirittura portare ad un’operazione. L’Atalanta non ha confermato ufficialmente, ma ha comunicato che nella giornata diil ragazzo sarà sottoposto ad una visita di controllo dal professor Orava a Turku, in. Orava è uno specialista dei tendini, ha già operato Spinazzola che Bonaventura. A questo punto, ...

