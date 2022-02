Duda: "Movimento di truppe in Europa mai così da Seconda guerra mondiale" (Di martedì 8 febbraio 2022) 'L'Europa non assiste a un dislocamento di truppe di questa portata dalla Seconda guerra mondiale'. Lo ha detto il presidente polacco Andrzej Duda a Berlino, in una dichiarazione con Olaf Scholz ed ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 8 febbraio 2022) 'L'non assiste a un dislocamento didi questa portata dalla'. Lo ha detto il presidente polacco Andrzeja Berlino, in una dichiarazione con Olaf Scholz ed ...

Ultime Notizie dalla rete : Duda Movimento Duda: "Movimento di truppe in Europa mai così da Seconda guerra mondiale" Citando anche le esercitazioni militari, Duda ha continuato: 'Ci chiediamo tutti cosa succederà dopo, quale sarà il risultato di questi spostamenti'.

