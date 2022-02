DR apre il nuovo anno con un mese di gennaio da record

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 8 febbraio 2022) ROMA (ITALPRESS) – Dopo una positiva chiusura del 2021, all'inizio di quest'prosegue il trend di crescita di DR Automobiles Groupe con un +295% di vendite registrato a2022 rispetto allo stessodel 2021. “Il successo – spiega all'Italpress Massimo Di Tore, direttore Comunicazione&Marketing del gruppo – è dovuto fondamentalmente alla nostra politica commerciale che continua ad essere apprezzata dal mercato, sia per quanto riguarda il marchio DR che per il marchio EVO. Continuiamo a proporre – prosegue – suv full optional di serie a un prezzo chiaro, preciso, che è sempre quello e soprattutto in pronta consegna: in questo momento di generale difficoltà del mercato automotive questo è un elemento molto importante. Dall'altra parte – aggiunge – c'è sicuramente anche il fatto che oggi il nostro network di vendita è ...