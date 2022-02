“Dormire più ore durante la notte non fa lavorare meglio, fare un pisolino al lavoro sì”: lo studio degli economisti di Harvard e del Mit (Di martedì 8 febbraio 2022) Dormire più ore durante la notte non fa lavorare meglio, mentre fare un pisolino al lavoro sì. È quanto stato osservato da alcuni economisti di Harvard e del MIT sulla base di alcuni risultati di un esperimento realizzato a Chennai, in India, tra il 2017 e il 2019. 452 lavoratori sono stati divisi in tre categorie: quelli che sono stati oggetto di trattamenti per aumentare il loro riposo notturno a casa, quelli che hanno avuto l’opportunità di fare un pisolino di trenta minuti a lavoro, e un gruppo di controllo che non ha avuto né l’una né l’altra opzione. I risultati sembrano non lasciare dubbi: i lavoratori che hanno dormito a lavoro sono diventati ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 8 febbraio 2022)più orelanon fa, mentreunalsì. È quanto stato osservato da alcunidie del MIT sulla base di alcuni risultati di un esperimento realizzato a Chennai, in India, tra il 2017 e il 2019. 452 lavoratori sono stati divisi in tre categorie: quelli che sono stati oggetto di trattamenti per aumentare il loro riposo notturno a casa, quelli che hanno avuto l’opportunità diundi trenta minuti a, e un gruppo di controllo che non ha avuto né l’una né l’altra opzione. I risultati sembrano non lasciare dubbi: i lavoratori che hanno dormito asono diventati ...

