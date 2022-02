Don Pasquale | “15 € per un tampone è insostenibile per molte famiglie | la politica intervenga”

Leggi su filodirettomonreale

(Di martedì 8 febbraio 2022) MONREALE – “Con la diffusione dei contagi nelle scuole siamo costretti a sottoporre i nostri figli a continui tamponi, e con 600 € di pensione non è più possibile sostenerne il costo”. A lanciare il grido d’allarme è Alfredo Segreto. Il noto pizzaiolo monrealese, conosciuto come Don, attraverso la nostra testata vuole sollevare quella che descrive come una situazione divenuta, almeno economicamente. “Ho diversi nipoti, ieri ne ho portati alcuni in farmacia perché costretti a sottoporsi al, vista la vicinanza con contagiati. Ho sborsato tanti, troppi soldi”. Segreto spiega come abbia pagato 8 € o 15 € per ciascuno di loro, in base all’età del nipotino. “Non capisco intanto perché questa differenza di prezzo. Quando preparavo una pizza margherita il prezzo non variava in base a chi doveva consumarla. E poi ...