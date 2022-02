Doc – Nelle tue mani | anticipazioni giovedì 10 febbraio | il significato di Cane blu

Leggi su ultimora.news

(Di martedì 8 febbraio 2022) Passata la settimana sanremese, durante la quale non è andato in onda, torna10Doc –tuecon il settimo e l'ottavo episodio della seconda stagione. L'appuntamento, come di consueto, è alle 21:25 su Rai 1, per seguire le vicissitudini del dottor Andrea Fanti (interpretato da Luca Argentero) e dei medici del Policlinico Ambrosiano. Per Andrea ancora una possibilità Prima della pausa sanremese, nel quinto e sesto episodio, avevano tenuto banco le prove a cui si sta sottoponendo Il dottor Fanti, che ha l'intenzione di riprendersi il posto da primario, attualmente affidato alla dottoressa Cecilia Tedeschi (interpretata da Alice Arcuri). Quando per Andrea sembrava fosse tutto perduto, l'intervento provvidenziale della dottoressa Lucia Ferrari (interpretata da Giusy Buscemi) e del dottor Edoardo ...