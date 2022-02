Diretta Curling finale olimpica alle 13.05: Italia, Constantini e Mosaner in pista per lo storico oro (Di martedì 8 febbraio 2022) L'appuntamento con la storia è fissato alle 13.05: alle Olimpiadi invernali di Pechino la coppia azzurra formata da Stefania Costantini (Fiamme Oro) e Amos Mosaner (Aeronautica) si... Leggi su ilmessaggero (Di martedì 8 febbraio 2022) L'appuntamento con la storia è fissato13.05:Olimpiadi invernali di Pechino la coppia azzurra formata da Stefania Costantini (Fiamme Oro) e Amos(Aeronautica) si...

Advertising

SkySport : Curling, Italia-Norvegia: la finale delle Olimpiadi 2022 in diretta #SkySport #Pechino2022 #Curling - Viviana_cdl : RT @SkySport: Curling, Italia-Norvegia: la finale delle Olimpiadi 2022 in diretta #SkySport #Pechino2022 #Curling - merye_91 : Diretta su raisport+! Finalmente #Curling - Fprime86 : RT @SkySport: Curling, Italia-Norvegia: la finale delle Olimpiadi 2022 in diretta #SkySport #Pechino2022 #Curling - CiaCecy : RT @SkySport: Curling, Italia-Norvegia: la finale delle Olimpiadi 2022 in diretta #SkySport #Pechino2022 #Curling -