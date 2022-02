Diego Costa all’Atalanta: la condizione per chiudere (Di martedì 8 febbraio 2022) amministratoreGoal NewsGoal News - Goal e Notizie sul calcio che ami L'Atalanta è interessata a Diego Costa, ma solo quando Zapata sarà operato e/o la stagione sarà finita. Diego Costa è guardato dall'Atalanta come potenziale sostituto di Duvan Zapata, infortunato. Tuttavia,… Leggi su goalnews (Di martedì 8 febbraio 2022) amministratoreGoal NewsGoal News - Goal e Notizie sul calcio che ami L'Atalanta è interessata a, ma solo quando Zapata sarà operato e/o la stagione sarà finita.è guardato dall'Atalanta come potenziale sostituto di Duvan Zapata, infortunato. Tuttavia,…

Advertising

EmaDroi : @Laudantes Fa molta più paura un Muriel in serata di grazie, a mio parere. Anche se Diego Costa, se regge fisicamen… - Edivad1R : RT @calsciomercato: Infortunio di Zapata, l'Atalanta pensa a Diego Costa e Pellè #Atalanta #Zapata #DiegoCosta - ildumba : RT @snasainplasa: Diego Costa all'Atalanta diventerebbe più pericoloso di Bossetti fuori da una scuola media - snasainplasa : Diego Costa all'Atalanta diventerebbe più pericoloso di Bossetti fuori da una scuola media - __grazy87 : @Laudantes Anche se è finito in serie A può dire la sua e col gioco che fa l'Atalanta non credo che Diego Costa avrebbe difficoltà a segnare -