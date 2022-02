“Dermatologi cruciali per intercettare l’artrite psoriasica”

Leggi su sbircialanotizia

"È necessario che il dermatologo chieda al paziente con psoriasi se ha dolore alle articolazioni, perché con questa semplice domanda, lo specialista è in grado dila presenza dele sensibilizzare il paziente a fare attenzione ai principali sintomi della patologia". Così Claudia Giofrè, dermatologa e responsabile per la psoriasi presso l'azienda ospedaliera Papardo di Messina, in un suo editoriale pubblicato da Alleati per la Salute (www.alleatiperlasalute.it), il portale dedicato all'informazione medico-scientifica realizzato da Novartis. "Durante la visita – scrive Giofrè – il dermatologo coglie alcuni aspetti della psoriasi del paziente, tra cui l'interessamento ungueale (onicopatia), del cuoio capelluto, palmo-plantare, che sono fortemente evocative di un ...