Del Potro triste solitario y final: poteva essere il numero uno, si ritira pieno di debiti (Di martedì 8 febbraio 2022) Trionfi, titoli, gloria, rispetto, epica, passione, denaro, popolarità, opportunità, la felicità. E traumi, interventi chirurgici, depressione, sale operatorie, cure, stress, silenzi, cattivi consigli, errori, rabbia, speculazioni. Racchetta e bisturi: Juan Martín del Potro. Il "Big 5". Il numero uno in contumacia del tennis. L'uomo che poteva essere Federer e Nadal, Djokovic e Murray e che invece s'è ritrovato ad arrampicarsi sul destino. Fino all'addio che si consuma (è un verbo riflessivo che gli aderisce bene, consumarsi) in queste ore, al torneo di casa sua, a Buonos Aires. 965 giorni dopo l'ultimo match vinto, al Queen's contro Shapovalov. Allo stadio ci sarà anche sua madre, che mai s'era scomodata prima. Mai. Del Potro è un feticcio del tennis. Un campione sofferente trafitto da lampi di gioia, ...

